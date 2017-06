Wekdienst van 26 juni: dit gebeurde terwijl je sliep

Verder vandaag...

In Naturalis in Leiden wordt vandaag een meteoriet gepresenteerd. De steen, die een halve kilo weegt, sloeg in januari van dit jaar in een schuurtje in Broek in Waterland. In de Nederlandse geschiedenis is het pas de zesde keer dat een meteoriet is teruggevonden.

Een commissie van Tweede Kamerleden brengt een bezoek aan het aardbevingsgebied in Groningen. Ze gaan daar onder meer in gesprek met bewoners en bestuurders.

En prinses Alexia is jarig. De tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima mag vandaag twaalf kaarsjes uitblazen. Prinses Alexia werd op 26 juni 2005 geboren. Ze is tweede in de lijn van troonopvolging.

Fijne dag!