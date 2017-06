'Besmette' Russische ambassadeur Kisljak vertrekt uit VS

Maar dat zogenaamde vergeten gebeurde niet alleen in het Trump-kamp. Ook de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, ontkende dat ze Kisljak ooit had ontmoet - totdat er even later foto's uit 2010 opdoken, waarop Pelosi met andere politici poseert naast de controversiële Russische diplomaat.

Scherpe randjes

Kisljak begon bij het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken in 1977, toen de communisten de touwtjes nog strak in handen hadden. In de jaren 80 werkte hij als Russische diplomaat in New York. Daarna keerde hij terug naar het ministerie in Moskou en in 1998 werd hij benoemd tot ambassadeur in België.

Van 2003 tot 2008 zat Kisljak weer in Moskou, als onderminister van Buitenlandse Zaken, totdat hij werd benoemd als hoogste Russische diplomaat in Washington. Publicitair hield hij zich op de achtergrond, maar hij werd geroemd om zijn intelligentie, zijn aimabele voorkomen en zijn uitbundige feesten.

Tegelijkertijd had Kisljak scherpe randjes. Zodra de Russische belangen in het geding waren, kwam hij fel uit de hoek. En er waren hardnekkige geruchten over zijn betrokkenheid bij het Russische spionageprogramma. Als 'spymaster' zou hij in de VS agenten hebben gerecruteerd voor de geheime diensten. Het Kremlin heeft dat steeds met klem ontkend.

Kisljak wordt in Washington waarschijnlijk opgevolgd door Anatoli Antonov, de huidige Russische onderminister van Buitenlandse Zaken.