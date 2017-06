Lammers: Max moet koppie erbij houden

Verstappen valt volgens de NOS-analist weinig te verwijten. "Hij was de snelste vrijdag in de trainingen, was goed in de kwalificatie. In de race koerst hij af op een podiumplaats. Ricciardo heeft veel geluk en Max heeft gewoon pech."

De klap zal bij Verstappen wel hard aankomen, denkt Lammers. "Dit is het ergste voor een coureur. Dit is verschrikkelijk voor hem. Het team viert feest en hij valt uit. Dat is mentaal zwaar. Max is in mijn ogen de snelste coureur in de Formule 1. Hij wordt straks wereldkampioen bij een goed team.

Incident Hamilton - Vettel

De GP van Azerbeidzjan zat vol spektakel, met als hoogtepunt het incident tussen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. Hamilton ging aan de leiding en maakte zich na oponthoud door de safety car op voor een herstart.

WK-leider Vettel zat kort achter hem en knalde op de Brit toen die zijn remmen ging opwarmen. De Duitser reageerde woedend en drukte vervolgens de Mercedes weg. "Wat Vettel doet, kan niet. Hij heeft ook een voorbeeldfunctie. Zo ga je niet met elkaar om"', meende Lammers.