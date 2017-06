'Gezegende' Kromowidjojo grijpt naast nieuwe zege

Ranomi Kromowidjojo heeft na haar ontmoeting met Paus Franciscus niet nog een gouden medaille in de wacht kunnen slepen bij het internationale zwemgala Sette Colli in Rome. Ze werd zondag tweede op de 50 meter vrije slag.

Alleen olympische kampioene Pernille Blume was sneller dan Kromowidjojo, die zaterdag net als een aantal andere zwemmers in Vaticaanstad de paus de hand mocht schudden en daarna de 100 meter vrij won in haar snelste race sinds haar olympische titel in Londen in 2012.