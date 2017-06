Dit was het weekend: journalisten vrij, explosie in Pakistan en een penisrots

De week die komt...

Dinsdag gaan leraren in het basisonderwijs staken voor meer salaris en een lagere werkdruk. Op veel scholen zullen de lessen een uur later beginnen.

Het gerechtshof in Den Haag doet dinsdag in hoger beroep uitspraak over de vraag of de Nederlandse staat aansprakelijk is voor de dood van de slachtoffers van de genocide in Srebrenica in juli 1995.

Vanaf woensdag is er een nieuwe ronde onderhandelingen over de hereniging van Cyprus. De secretaris-generaal van de VN wil dat er voor de zomer een akkoord is.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan donderdag op streekbezoek. Het koninklijk paar gaat naar provincie Flevoland waar ze de plaatsen Urk, Nagele en Dronten bezoeken.

En zaterdag verdwijnen de gele praatpalen van de ANWB. De praatpaal bracht miljoenen automobilisten in contact met de alarmcentrale.

Fijne week!