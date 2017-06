Nooit eerder ontdekte dieren gespot in 'uniek stukje Noordzee'

"We moeten trots zijn op dit bijzondere natuurgebied in Nederland", zegt Ben Stiefelhagen. Hij is expeditieleider van 'Expeditie Noord' van Stichting Duik de Noordzee Schoon. Met 29 duikers onderzocht hij de afgelopen tien dagen de Doggersbank, een gebied in de Noordzee, zo'n 350 kilometer ten noorden van Nederland. Er werden meerdere nieuwe en zeldzame diersoorten ontdekt.

De Doggersbank is een grotendeels onontdekt gebied, dat sporadisch bezocht is door duikers. "Het water is er ongekend helder. Op sommige plekken is het zicht 25 tot 30 meter. Dat is echt heel uniek in de Noordzee", zegt Stiefelhagen.

In het gebied liggen veel scheepswrakken. Die vormen de thuisbasis voor verschillende soorten dieren. "We hebben zelfs dieren ontdekt die niet eerder in Nederland zijn aangetroffen. Het gaat om drie prachtig gekleurde naaktslakken: de groene knotsslak, de oranje bartel-waaierslak en het spiegeleitje."