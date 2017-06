Duitsland en Chili bereiken halve finales

Na Portugal en Mexico hebben ook Duitsland en Chili zich geplaatst voor de halve finales van de Confederations Cup. Duitsland deed dat door een 3-1 zege op Kameroen, waardoor het elftal van bondscoach Joachim Löw als winnaar van groep B verdergaat. Chili eindigt na een 1-1 gelijkspel tegen Australië als nummer twee in de poule.

Voor de rust misten Emre Can en Joshua Kimmich de beste Duitse kansen. Kameroen was vlak voor rust dicht bij succes via Andre Zambo, wiens inzet over de lat werd getikt.

Kort na rust maakte Kerem Demirbay de 1-0 met een knal van buiten het strafschopgebied, na een fraai hakje van Julian Draxler. Nadat onbesuisd inkomen van Ernest Mabouka bestraft was met rood (dat eerst per abuis aan Sebastien Siani was getoond) kopte Timo Werner de 2-0 binnen.