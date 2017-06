Nederlandse cameraman in Istanbul weer vrij

Janssen is sinds een jaar gevestigd als cameraman voor persbureau Associated Press in Istanbul. Hij werkt in Turkije en het Midden-Oosten.

Buitenlandse journalisten die in Turkije worden opgepakt zijn regelmatig binnen een aantal uren weer vrij, wanneer blijkt dat hun papieren in orde zijn. De afgelopen maanden zijn onder anderen een Franse fotograaf en een Amerikaanse correspondent na arrestatie het land uit gezet.