Estafettemannen lopen stokoud record 4x400 meter uit de boeken

Tijdens de EK voor landenteams hebben Maarten Stuivenberg, Liemarvin Bonevacia, Terrence Agard en Bjorn Blauwhof een Nederlands record gelopen op de 4x400 meter. Met hun tijd van 3.02.37 liepen ze het bijna veertig jaar oude record, dat op 3.03,18 stond, uit de boeken.

Het Nederlandse kwartet eindigde in Lille als tweede achter Spanje. De Spanjaarden liepen met 3.02,32 de beste seizoenstijd.

Liemarvin Bonevacia toonde zich dolblij met het record. "Ik wou het al jaren. We hebben een heel mooi team en vandaag was anders dan alle andere dagen. Vandaag was iedereen al blij bij de warming-up. Iedereen was heel relaxed. Ik wist dat het vandaag zou kunnen gebeuren."

Met hun recordtijd maken de Nederlandse estafettelopers een goede kans om zich te kwalificeren voor de WK in augustus in Londen. Een plek bij de beste zestien seizoenstijden levert een startbewijs voor de WK op.

Toch is Maarten Stuivenberg er nog niet helemaal gerust op. " Volgens mij kijken ze naar de beste twee tijden van de afgelopen twee jaar. En dan weet ik niet of het gemiddelde snel genoeg is. Nou ja, anders moeten we maar kijken of we nog ergens een keer kunnen lopen voor de WK."