Vliegtuig trilde als een wasmachine: hopelijk komen we veilig thuis

Een vliegtuig van AirAsia is na anderhalf uur vliegen teruggekeerd naar de luchthaven van Perth. Door een defect begon het toestel enorm te trillen: passagiers vergeleken het met een centrifugerende wasmachine.

Volgens inzittenden begon het trillen na een explosie in de motor. De piloot zei daarna al snel dat het vliegtuig niet naar Kuala Lumpur zou vliegen, maar om zou keren.

"De piloot zei: 'Ik hoop dat jullie allemaal willen bidden, dat ga ik ook doen. Hopelijk komen we veilig thuis'", zei een passagier na afloop. Volgens haar was aan de reactie van de bemanning te zien dat het probleem ernstig was.