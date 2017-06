Ricciardo wint bizarre GP in Bakoe, Verstappen valt uit

Daniel Ricciardo is winnaar geworden van de GP van Azerbeidzjan. De Red Bull-rijder bleef in een tumultueuze race in Bakoe de Mercedes van Valtteri Bottas en de Williams van Lance Stroll voor.

Bottas ging in de eerste bocht over de kerbstones. De Mercedes vloog even door de lucht en de Fin tikte vervolgens de Ferrari van landgenoot Kimi Räikkönen de muur in. Bottas moest een nieuwe neus halen, Räikkönen kon wonderwel verder.

Verstappen kwam licht in het gedrang na de start en zag Sergio Pérez passeren. Hamilton was van pole uitstekend weg. De Brit nam iets afstand van Vettel, die de tweede plaats door de Finse clash in de schoot geworpen had gekregen.

Verstappen opnieuw uitvaller

Voor Verstappen zat de race er, net toen hij flink begon aan te dringen bij Pérez, na twaalf ronden op. De Red Bull verloor door een motorisch probleem plotseling aan vermogen. Een ronde later moest de Limburger zijn haperende bolide in de pit achterlaten.