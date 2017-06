Toch geen gezamenlijke gebedsruimte bij Klaagmuur

De Israëlische regering heeft een plan om een gezamenlijk gebedsplein voor mannen en vrouwen bij de Klaagmuur in Jeruzalem aan te leggen, in de ijskast gezet. Dat is gebeurd onder druk van twee ultraorthodoxe partijen uit de regering van premier Netanyahu, melden Israëlische functionarissen.

Het plan kwam in 2016 op en werd toen nog door de regering goedgekeurd, nadat progressieve joden uit binnen- en buitenland daartoe hadden opgeroepen. Het was de bedoeling dat er in het oostelijk deel van de Klaagmuur een nieuwe gebedsruimte zou komen voor mannen én vrouwen. Maar zover kwam het nooit. Ultraorthodoxe partijen kwam in opstand, nu dus met succes.

Bij de Klaagmuur, de meest heilige plek waar joden kunnen bidden, vinden de meeste religieuze rituelen plaats in het mannendeel. Netanyahu heeft zijn kabinet opgeroepen om met een nieuw plan te komen.