Zeker vijftien ziekenhuizen geïnfecteerd met ransomware

Zeker vijftien Nederlandse ziekenhuizen hebben de afgelopen drie jaar ransomware-aanvallen gehad. In één ziekenhuis werden maar liefst 75 computers geïnfecteerd met ransomware, blijkt uit een rondgang van de NOS onder vijfentwintig ziekenhuizen.

"Dit is een heel ernstig signaal", zegt beveiligingsonderzoeker Sijmen Ruwhof, die zelf in opdracht van verschillende ziekenhuizen de digitale veiligheid onderzocht. "Ransomware is eigenlijk een schot hagel. Een toevalstreffer", zegt Ruwhof. "Kun je nagaan wat er gebeurt als hackers proberen gericht een Nederlands ziekenhuis te treffen."

Volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen moeten ziekenhuizen dan ook meer investeren in digitale beveiliging. "De afgelopen jaren was er veel aandacht voor het beheersen van kosten, en dat heeft er soms toe geleid dat er te weinig aandacht was voor ict", zegt voorzitter Yvonne van Rooij.

Polikliniek

Met een ransomware-aanval 'gijzelen' hackers bestanden, die ze pas ontsleutelen als het doelwit geld betaalt. Doordat de ziekenhuizen bijna dagelijks back-ups maken, hoefde er geen losgeld te worden betaald en ging er maar een klein beetje informatie verloren. Eén ziekenhuis meldt dat er als gevolg van de aanvallen vertragingen zijn geweest op een polikliniek.

De gevolgen hadden veel groter kunnen zijn. In mei werden in het Verenigd Koninkrijk zeven ziekenhuizen getroffen door het Wannacry-virus, waardoor hele afdelingen stil kwamen te liggen. Ook in Duitsland moest een ziekenhuis vorig jaar wekenlang zonder internet werken, omdat het getroffen was door het virus. Operaties moesten toen worden uitgesteld.

"Bij ons heeft dat niet tot grote problemen geleid", zegt bestuurslid Hugo Keuzenkamp van het Westfriesgasthuis in Hoorn, dat drie keer is getroffen door ransomware. Het ziekenhuis krijgt via e-mail op een doorsnee dag zo'n 85 virussen binnen, waarvan het overgrote deel met succes wordt afgeweerd.

Patiëntgegevens

Een andere risico is dat hackers patiëntgegevens buitmaken. Bij de meeste ziekenhuizen is dat voor zover bekend niet gebeurd. Twee ziekenhuizen zeggen niet te weten of er bij een aanval ook gegevens zijn buitgemaakt. Ziekenhuizen bewaren veel gevoelige gegevens, zoals over medische aandoeningen.