NK op de weg: wielerwatchers verdelen de sterren

Voor Van den Berg is Groenewegen de te kloppen man, maar hij geeft een ploeggenoot bij Lotto-Jumbo ook een kans op de zege.

"Alle andere ploegen willen er een harde koers van maken, want in de sprint zijn ze geklopt. In die harde koers zou Timo Roosen weleens mee kunnen gaan in de kopgroep. Roosen zit normaal gesproken in de sprinttrein van Dylan Groenewegen, maar die heeft vandaag geen treintje nodig."

"Ik zie Roosen wel in de aanval gaan. En het zou toch prachtig zijn: een renner in het rood-wit-blauw die in de Tour de sprint aantrekt voor een ploeggenoot."