Boogschutter Schloesser wint zinderende finale

Handboogschutter Mike Schloesser heeft in Salt Lake City zijn derde wereldbekeroverwinning op het onderdeel compound geboekt. In de zinderende finale klopte hij Stephan Hansen, de nummer één van de wereld.

Na vijftien pijlen had zowel Hansen als Schloesser slechts drie punten laten liggen. In de shoot-off schoot de 23-jarige Limburger de eerste pijl en die belandde slechts 15 millimeter naast het middelpunt van het bord. De Deen slaagde er niet in om zijn pijl dichter bij de roos te krijgen.

In de finale van de landenwedstrijd bij de vrouwen hadden Sanne de Laat, Martine Couwenberg en Inge van Caspel het geluk niet aan hun zijde hangen. Zij verloren in de shoot-off nipt van Zuid-Korea.