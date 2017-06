Bier, benzine en bakkebaarden in Andere Tijden Sport

Zakenman Riemer van der Velde, oud-voorzitter van de voetbalclub sc Heerenveen, raakte bevriend met het duo. En sponsorde Streuer ook. "Het was een hecht team, het waren schitterende kerels. Die met veel overgave hun sport beoefenden. Daar kwam bij dat Egbert heel vaardig was als sleutelaar. Daar was hij echt vernieuwend in."

Van der Velde roemt ook de stuurmanskunsten van Streuer. "Misschien wel belangrijker dan dat sleutelen, dat is dat rechterhandje van hem. Het is ongelooflijk hoe deze man een hoek om kan gaan. Net als de grote coureurs kan hij altijd op 99,9 procent rijden. Maar een paar keer in zijn carrière ging hij eroverheen. En dan gaat het meestal fout."