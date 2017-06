Van 't Schip kijkt bij start voorbereiding niet achterom

Doelman Diederik Boer, terug op het oude nest na zijn avontuur bij Ajax, denkt te weten wat er van PEC verwacht mag worden. "Deze club hoort gewoon in de middenmoot te spelen. Het is niet realistisch om te roepen dat ik hier ben om weer een beker omhoog te houden."

Nieuwe gezichten

De nieuwe trainer John van 't Schip verwelkomde naast Boer met Erik Bakker (SC Cambuur), Younes Namli (sc Heerenveen), Piotr Parzyszek (De Graafschap) en Dico Koppers (Willem II) nog vier nieuwe spelers. "Daar komen misschien nog één of twee spelers bij of er gaan nog spelers weg", aldus de coach. "De selectie is nog niet helemaal compleet."

Een speler die er mogelijk bij komt, is Adham El Idrissi. De 20-jarige aanvaller probeert deze week een contract af te dwingen in Zwolle. Hij speelde in de jeugd van Ajax en kwam het afgelopen half jaar uit voor de beloften van Roda JC.