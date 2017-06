Volleyballers verliezen opnieuw in Final Four

De Nederlandse volleyballers zijn als vierde geëindigd in de Final Four van de B-groep in de World League. In Gold Coast ging de strijd om het brons tegen gastland Australië met 3-0 verloren: 27-29, 19-25, 26-28.

Oranje, dat zaterdag in halve finales ook al met 3-0 onderuit was gegaan tegen Slovenië, kreeg voldoende kansen tegen de Aussies om een beter resultaat neer te zetten dan de smadelijke 3-0 nederlaag. Die bleken echter niet besteed aan de ploeg van bondscoach Gido Vermeulen, die met Daan van Haarlem, Wouter ter Maat , Robbert Andringa, Thijs ter Horst, Jasper Diefenbach en Thomas Koelewijn en Dirk Sparidans aan het duel begon.

In de eerste set verspeelde Nederland vier setpunten en in de tweede incasseerde de ploeg vanaf 15-15 vijf tegenpunten op rij. In de derde set capituleerde Oranje op het vierde matchpoint voor de Australiërs.

Nederland, dat zich vorige maand voor het eerst sinds 2002 plaatste voor het WK, bleef door de vierde plaats ver verwijderd van promotie naar de A-groep van de World League. Daarvoor was een eerste plaats in de B-groep nodig geweest.