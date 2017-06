Meisje valt uit wagentje in attractiepark in VS

In een attractiepark in de Amerikaanse staat New York is een meisje uit een karretje gevallen. Het publiek wist haar op te vangen.

Het 14-jarige meisje zat in de Sky Ride, een langzame attractie over een monorail. Op een of andere manier was ze uit het wagentje geraakt en ze hing minutenlang aan haar armen.

De attractie werd stilgezet en een bezorgde menigte verzamelde zich eronder. Een man klom in een boom om een tak die onder het karretje hing weg te halen, zodat ze kon worden opgevangen. Na de val is ze naar het ziekenhuis gebracht. Ze heeft geen ernstige verwondingen.

Het is niet duidelijk hoe ze uit het stoeltje raakte. Attractiepark Six Flags Great Escape zegt dat het er in eerste instantie niet op lijkt dat er iets mis is met de attractie. Wel heeft het bedrijf een uitgebreid onderzoek ingesteld en tot nader order is de Sky Ride gesloten.