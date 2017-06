De sport van zondag bij de NOS

Rond 15.20 uur schakelen we over naar Montferland voor het NK wielrennen op de weg voor profrenners. Wie wordt de opvolger van Dylan Groenewegen? Of legt de sprinter van Lotto-Jumbo opnieuw beslag op het rood-wit-blauw?

Confederations Cup

In groep B van de Confederations Cup is nog alles mogelijk. Duitsland en Chili hebben met vier punten de beste papieren om zich te plaatsen voor de halve finales, maar Kameroen en Australië (beide één punt) zijn nog niet uitgeschakeld.

Vanaf 17.00 uur is Duitsland-Kameroen live te zien op NPO 1 en NOS.nl. De wedstrijd Chili-Australië is te bekijken via de livestream op NOS.nl.