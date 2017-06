Wekdienst van 25 juni: dit gebeurde terwijl je sliep

Moeder opgepakt voor dood peuters in hete auto

Een Amerikaanse vrouw is opgepakt voor de dood van haar twee kinderen, die vorige maand omkwamen in een bloedhete auto. De 24-jarige vrouw uit Texas heeft de peuters volgens de politie bewust in de auto achtergelaten en de portieren gesloten, om ze een lesje te leren. Het meisje (2) en jongetje (1,5) hebben uren vastgezeten in de auto, terwijl het buiten 36 graden was. De moeder zei eerst dat de kinderen zichzelf in de wagen hadden opgesloten. De politie geloofde dat verhaal meteen al niet en heeft de vrouw uitgebreid verhoord.

Zes arrestaties na val van flat in Almelo

In Almelo zijn gisteravond zes mensen opgepakt die mogelijk betrokken zijn bij de val van een man uit een flatwoning op de vierde verdieping. Hij kwam op een grasveld terecht en raakte zwaargewond. De zes die zijn opgepakt voor verhoor, waren op het moment van de val ook in de woning aanwezig. Het is nog onduidelijk wat zich daar precies heeft afgespeeld. De politie zegt met alle scenario's rekening te houden.