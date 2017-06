Meer dan 120 doden bij explosie tankwagen Pakistan

In Pakistan zijn meer dan 120 mensen om het leven gekomen toen een omgeslagen tankwagen ontplofte op de snelweg in de buurt van de stad Bahawalpur, in het oosten van het land.

Volgens de eerste berichten sloeg de truck, die olie vervoerde, om doordat hij te hard reed. Daarna vloog hij in brand. Er kwamen veel mensen op af die hoopten wat van de lekkende olie te kunnen tappen. Toen ze daarmee bezig waren, explodeerde de tankwagen.

Onherkenbaar

Getuigen zeggen dat sommige mensen rookten op de plek van het ongeluk. Dat heeft mogelijk de brand veroorzaakt. Ook tientallen andere voertuigen vatten vlam, waaronder 75 motorfietsen en vier auto's.

Gevreesd wordt dat het dodental nog zal oplopen. Er worden vijftig zwaargewonden gemeld. Het zal tijd kosten om de doden te identificeren: de lichamen van de slachtoffers zijn in veel gevallen zo erg verbrand, dat ze niet meer herkenbaar zijn.