VN slaat alarm over cholera-uitbraak in Jemen

Het aantal mensen in Jemen dat vermoedelijk lijdt aan cholera, is gestegen tot meer dan 200.000. De Verenigde Naties zeggen dat de dodelijke infectieziekte al zeker 1300 mensen in het straatarme land het leven heeft gekost. Het dodental loopt waarschijnlijk verder op.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie en Unicef raken iedere dag 5000 mensen besmet. In vrijwel alle delen van Jemen is cholera inmiddels opgedoken, zeggen de VN-organisaties. Onder de zieken en de doden zijn veel kinderen.

Oorlog

Jemen gaat gebukt onder een burgeroorlog. Bijna 15 miljoen mensen hebben er geen toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor kan cholera zich snel verspreiden. Omdat veel Jemenieten ondervoed zijn, zijn ze ook extra kwetsbaar.

De WHO en Unicef roepen de Jemenitische regering op om meer te doen tegen de epidemie. Zo'n 30.000 zorgverleners hebben al tien maanden geen salaris gehad. Ook vragen de VN-organisaties de autoriteiten en de Houthi-rebellen om hun gevechten te staken.