Zes arrestaties na val van flat in Almelo

In een flatwoning in Almelo zijn gisteravond zes mensen aangehouden, nadat eerder op de avond een man uit een raam van dezelfde woning was gevallen. Hij kwam vier verdiepingen lager op een grasveld terecht en raakte zwaargewond.

De zes die zijn opgepakt voor verhoor waren, op op het moment van de val ook aanwezig in de woning.

Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd in de flat in Almelo. Een woordvoerder van de politie zegt tegen RTV Oost dat de zaak hoog wordt opgenomen en dat met alle scenario's rekening wordt gehouden.