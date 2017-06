Polen de straat op voor behoud laatste oerbos

Het Woud van Bialowieza is zo groot als de provincie Utrecht en ligt in het grensgebied van Polen en Wit-Rusland. Het is onder meer de natuurlijke habitat van de Europese bizon, de wisent. Toch is aan de Poolse kant maar een deel van het gebied beschermd.

Als het aan de actievoerders ligt, krijgt het hele gebied de status van nationaal park. Daarmee zou het automatisch beschermd zijn tegen houtkap. Maar de minister van Milieu ziet niets in bescherming van het bijzondere bos. Hij wil het gebied ook van de Unesco-werelderfgoedlijst halen.