15 lichamen geborgen na Chinese aardverschuiving

Reddingswerkers hebben tot nu toe 15 lichamen gevonden in de puinhopen van de aardverschuiving die gisteren in de vroege ochtend het bergdorp Xinmo in het zuidwesten van China heeft getroffen.

Waarschijnlijk liggen er nog bijna 120 mensen onder de bergen zand en stenen in de provincie Sichuan. Zo'n duizend reddingswerkers proberen hen met honden en opsporingsapparatuur te bereiken. "We geven niet op zolang er nog een sprankje hoop is", zei een van de hulpverleners.

Een echtpaar en hun baby van een maand oud zijn levend teruggevonden. De 26-jarige vader beschrijft hoe hij en zijn vrouw wakker werden van hun huilende kind. "Daarna hoorden we een grote klap en ging het licht uit. We probeerden het huis uit te vluchten maar de deur was geblokkeerd door modder en stenen."

3000 olympische zwembaden

Volgens het provinciebestuur van Sichuan is er zo'n acht miljoen kubieke meter aan zand en stenen van de berg op het dorpje Xinmo terechtgekomen. Dat komt overeen met ruim 3000 olympische zwembaden vol met puin.

Deskundigen denken dat de aardverschuiving het gevolg is van veel regen in het gebied.