Getafe is na een jaar afwezigheid teruggekeerd in de Primera División. De Madrileense club won in de beslissende ronde van de play-offs over twee wedstrijden van Tenerife.

Op Tenerife ging de heenwedstrijd nog met 1-0 verloren, maar in eigen huis werd de achterstand met een 3-1 zege weggepoetst.

Getafe eindigde afgelopen seizoen als derde, Tenerife werd vierde. Levante en Girona, de nummer een en twee van de Segunda División, promoveerden rechtstreeks.