Moeder van zieke zonen: embryo-onderzoek kan ellende voorkomen

Een aanpassing van de Embryo-wet kan veel mensen een hoop leed besparen, zegt Linda Limbach. Ze is moeder van twee volwassen zonen met de erfelijke ziekte van Duchenne, die spierweefsel aantast. "Mijn jongste zoon kan niet meer zelfstandig eten, niet zelf naar de wc en niet zelf naar bed."

Door het kweken en manipuleren van embryo's zou voorkomen kunnen worden dat dit soort ziektes van ouder op kind worden doorgeven. Tegenstanders vinden ingrijpen in dna niet iets wat mensen zouden moeten willen of kunnen. De kwestie is een van de pijnpunten in de aankomende formatieonderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.