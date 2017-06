Ook Nederlands bamboe voor Duitse panda's

Onder veel mediabelangstelling zijn vandaag twee panda's aangekomen in Berlijn. Meng Meng en Jiao Qing hadden een reis van twaalf uur uit China achter de rug.

Net als hun soortgenoten in Rhenen worden de dieren gevoed met Nederlands bamboe. Als de lading die uit China is meegekomen op is, wordt het voedsel vanuit ons land aangevoerd.

Bamboo Giant uit Asten geldt als een expert op het gebied van de planten. Het bedrijf levert al bamboe aan Ouwehands Dierenpark, waar sinds april twee panda's wonen. Het bedrijf heeft daar vier voetbalvelden vol bamboe voor aangelegd, omdat de dieren 50 kilo planten per dag eten.

Politiebegeleiding

De reis verliep volgens een dierenarts voorspoedig. "Ze sliepen wat, kauwden op hun bamboe en knabbelden aan wat koekjes. Het ging prima."

De dieren gingen onder politiebegeleiding van het vliegveld naar de dierentuin van Berlijn. Daar is voor 9 miljoen euro een speciaal verblijf ingericht voor de dieren, met Chinese paviljoens, lantaarns en een berglandschap.