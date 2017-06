Adriaanse ziet rol als td KNVB wel zitten

Wordt Co Adriaanse de opvolger van Hans van Breukelen bij de KNVB? Hij heeft er zelf wel oren naar. "Ik vind het technisch directeurschap een interessante functie", aldus Adriaanse.

Volgens de 69-jarige analist, die zijn sporen als trainer in het binnen- en buitenland heeft verdiend, is eindelijk de weg vrij voor een echte voetbalman in Zeist.

"Hans van Breukelen is geen trainer. Er moet een td komen die in staat is om de juiste trainers te benoemen, de juiste filosofie te ontvouwen en om Nederland in de toekomst verder te helpen", aldus Adriaanse, een fervent voorstander van de Hollandse School.