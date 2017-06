Nederlandse atletiekploeg halverwege EK op laatste plaats

Liemarvin Bonevacia, die al geplaatst is voor de WK in Londen, was op de 400 meter het snelst in 45,44. Alleen maakte de Nederlander een valse start. Onder protest tegen diskwalificatie mocht hij toch van start. Na afloop werd hij alsnog uit de uitslag gehaald.

Dafne Schippers kwam alleen uit op de estafette, waarin het Oranjekwartet als vijfde eindigde in 43,56.

Zondag wordt de tweede helft van het programma afgewerkt. De nummers tien en elf degraderen.