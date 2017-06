PSV'er Lozano helpt Mexico naar halve finales

Europees kampioen Portugal en Mexico hebben de halve finales bereikt van de Confederations Cup. De Portugezen wezen in St. Petersburg Nieuw-Zeeland met 4-0 terug en Concacaf-winnaar Mexico was in Kazan gastheer Rusland met 2-1 de baas.

Rusland kwam tegen Mexico op 1-0 via Aleksandr Samedov (schot in de verre hoek), kort na een poeier op de paal van Samedov. De 1-1 viel na een wat gelukkige kopbal van Néstor Araujo, die de bal eigenlijk naar teamgenoot Diego Reyes wilde koppen.

Lozano laat zich zien

PSV-aankoop Hirving Lozano speelde in zijn eerste optreden op de Confederations Cup eerst aan de linkerkant en in de tweede helft aan de rechterkant. Hij toonde aan beide kanten veel dreiging en scoorde in de 52ste minuut.