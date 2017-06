Luiten herpakt zich in München met prima ronde

Joost Luiten is in de derde ronde van het BMW International in München de weg omhoog weer ingeslagen. Dankzij een prima ronde van 69 slagen (-3) klom de Zuid-Hollander naar de tiende plaats.

Luiten was al prima begonnen met een 66 op de eerste dag. Een matige tweede dag deed hem echter naar de achttiende plek zakken.

Het leek er zaterdag niet op dat het veel beter zou gaan.L uiten startte met bogeys op de vierde en zesde hole, maar herpakte zicht met vijf birdies.

Sergio Garcia en Richard Bland beginnen zondag als leider aan de slotronde. Zij liepen beiden een ronde van 67 (-5). Ze hebben in totaal een slag minder dan Joakim Lagergren.