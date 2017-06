Hockeyers naar finale World League na winst op gastland

De Nederlandse hockeyers hebben bij het halvefinaletoernooi van de World League in Londen de eindstrijd bereikt, waarin olympisch kampioen Argentiniƫ (2-1 winst op Maleisiƫ) zondag de tegenstander is. De ploeg van coach Max Caldas versloeg Engeland met 2-0.

Nederland wist voor rust ondanks vier strafcorners van Mink van der Weerden zijn overwicht nog niet uit te drukken in de score. Bij de eerste pushte Van der Weerden de bal tegen het been van Liam Sanford, wat resulteerde in de volgende corner. Die werd op de lijn gekeerd door Sam Ward, waarna bij de derde en de vierde George Pinner zijn keeperskwaliteiten toonde.