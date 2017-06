Blaak zag unieke kans, volgde haar hart en werd beloond

Na brons in 2015 en zilver een jaar later is het Chantal Blaak eindelijk gelukt: ze is de nieuwe nationaal kampioene op de weg. "Ik wilde dit zo graag. Ik ben zo blij dat het gelukt is", aldus een trotse winnares.

Met nog twee kilometer te gaan reed de 27-jarige renster weg bij titelverdedigster Anouska Koster en Floortje Mackaij. "Ik wilde in eerste instantie wachten op een sprint, maar Floortje en Chantal gingen linkeballen."

En dus trok Blaak haar eigen plan: "Ik dacht: ik probeer het gewoon een keer en dan zie ik het wel. Dit was een unieke kans. Ik heb mijn hart gevolgd en dan lukt het. Richting de laatste bocht dacht ik: ik zou het weleens kunnen worden."