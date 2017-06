Hiddink geeft KNVB veeg uit de pan: geen visie, geen leiderschap

Deze week is het twee jaar geleden dat Guus Hiddink de deur in Zeist achter zich dichttrok. Zijn aanstelling in 2014 als bondscoach in plaats van Ronald Koeman werd destijds - mede gezien de leeftijd van Hiddink - al betiteld als een keuze voor de korte termijn.

Na nederlagen tegen Tsjechië en IJsland eindigde zijn tweede periode als bondscoach van Oranje in een sof. Ook Hiddinks opvolger Danny Blind is inmiddels na een moeizame WK-kwalificatiecampagne alweer vertrokken. Na het EK in Frankrijk dreigt het Nederlands elftal ook het WK in Rusland te missen.

Geen paniek

De oud-bondscoach van onder meer Zuid-Korea, Australië en Rusland ziet de neergang van Oranje als een golfbeweging. "Aan de top heb je grote talenten nodig en dan daal je weer. Nederland beweegt een beetje in een dalende lijn. We hebben Arjen Robben, we hebben Robin van Persie, maar in het voetbal zijn zij nu op leeftijd. Zij zijn ouder dan 30. Er zijn nu geen hele grote talenten die zichzelf aanbieden op het grote podium, op topniveau. Dat moet je accepteren. Maar in de tussentijd moet je vasthouden aan je strategie en niet in paniek raken."

Duitsland als voorbeeld

De 70-jarige oefenmeester-in-ruste beschouwt Duitsland als lichtend voorbeeld. "Joachim Löw staat nu al vele, vele jaren aan het roer. Spelers komen en gaan en hebben succes, maar de filosofie blijft dezelfde. Zo kan hij bij de Confederations Cup aantreden met een jong team. Dat is de juist strategie voor nationale teams."