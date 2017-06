Pauselijke onderscheiding tv-maker Leo Fijen

Tv-maker en journalist Leo Fijen is vandaag pauselijk onderscheiden. In de Utrechtse Catharijnekerk is hij benoemd tot ridder in de Orde van Sint-Gregorius de Grote. De benoeming is een van de hoogste eretekens van de Rooms-Katholieke Kerk.

Fijen ontving de onderscheiding uit handen van bisschop Frans Wiertz van Roermond.

De presentator van het KRO-televisieprogramma Geloofsgesprek ontvangt het eerbetoon volgens RTV Utrecht voor zijn jarenlange inzet voor de katholieke kerk en "het doorgeven van het geloof".

Stilte harder zetten

Bij het grote publiek is hij vooral bekend als presentator van het religieuze programma's Kruispunten een tv-serie over kloosters. Ook is hij auteur van levensbeschouwelijke boeken zoals Kon ik de stilte maar wat harder zetten.

Vlak voor de fusie van de KRO met de NCRV gaf hij geruime tijd leiding aan de journalistieke tak van het omroepbedrijf.

De orde van de heilige Gregorius de Grote is ingesteld door paus Gregorius XVI in 1831.