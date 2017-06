Bolt en Follender aangekomen in Cúcuta

Spoorloos-journalisten Derk Bolt en Eugenio Follender zijn aangekomen in Cúcuta. Het tweetal is vanochtend vroeg na hun vrijlating met een auto vanuit de jungle naar deze stad vervoerd, een tocht van enkele uren.

Ze zijn met een auto meteen de parkeergarage in gereden en hebben de pers niet te woord gestaan. Dat zullen ze later vandaag doen, om 18.00 uur Nederlandse tijd is er een persconferentie.

Ribbenkast

Volgens een journalist van de Colombiaanse krant La Opínión die bij hun vrijlating was en die met ze meereisde naar Cúcuta, hebben ze vanaf gisteravond 23.00 uur plaatselijke tijd onafgebroken in de auto gezeten. Ze zijn nergens gestopt om te eten, maar hebben onderweg alleen wat chips gegeten.

Volgens deze journalist klaagde Bolt onderweg over pijn in zijn ribbenkast. Hij is tijdens een tocht door de jungle drie keer gevallen.

Bolt en Follender worden in het hotel medisch onderzocht en zullen daarna een paar uur gaan slapen, voor de persconferentie begint.

Onherbergzaam

Volgens NOS-correspondent Marc Bessems moet hun ontvoering een zware beproeving zijn geweest. Toen er op de derde dag van de ontvoering legerhelikopters in het gebied opdoken om naar het tweetal te zoeken werden ze door hun ontvoerders mee de jungle in genomen en daar hebben ze 14 uur moeten lopen. "Het is hier bloedheet, het is onherbergzaam junglegebied, dus het moet heel erg zwaar zijn geweest."