Bendsneyder stunt met tweede plaats in kwalificatie

Het is Moto3-coureur Bo Bendsneyder net niet gelukt om bij de TT van Assen de poleposition te veroveren. Hij zag in de laatste seconden Jorge Martín nog net onder zijn snelste ronde duiken. Toch is de prestatie van de 18-jarige coureur zeer goed te noemen.

Bendsneyder, die nooit eerder zo dicht bij een poleposition was, kon uitstekend uit de voeten op het door de regen glibberig geworden wegdek. Zijn snelste ronde van 1.58.424 leek lange tijd onbereikbaar voor de concurrentie.

Toen de baan in de slotfase net weer wat droger werd, klokte Martín 1.57,595. Daarmee pakte de Spaanse specialist al zijn zesde pole in acht wedstrijden.