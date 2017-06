'De kinderen waren uitzinnig na het nieuws van zijn vrijlating'

Annelies van Toledo, de vrouw van cameraman Eugenio Follender, is ontzettend blij dat de ontvoering eindelijk achter de rug is. De afgelopen dagen waren zwaar voor haar en haar kinderen.

Vanochtend om half acht werd ze gebeld door het Ministerie van Buitenlandse Zaken met het goede nieuws. "'Hij is vrij Annelies', zeiden ze. Ik heb het meteen aan de kinderen verteld en die waren uitzinnig", vertelt Annelies.

Spannende week

Een uur later kreeg ze haar man Eugenio aan de telefoon. Hij kon bellen met de telefoon van een pater die betrokken was bij de bevrijding van Bolt en Follender.

"Hij zei: ik ben gezond. Het gaat goed met me. Het was fijn om zijn stem weer te horen. Jullie hebben vast een spannende week gehad, vroeg hij. Toen moest m'n jongste huilen. Maar we zijn ontzettend blij!"

De afgelopen dagen zijn zwaar geweest voor de twee ontvoerde Spoorloos-journalisten, zegt Annelies. "Ik zag Eugenio net op het Journaal en zag z'n ogen. Ik dacht: och jongen."