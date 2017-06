Regenboogvlaggen op Sint-Janskathedraal Den Bosch

De Sint-Janskathedraal in Den Bosch is vanochtend versierd met regenboogvlaggen. Dat gebeurde op initiatief van Hasse Mees. De actie van haar en aantal andere Bosschenaren is "niet bedoeld tegen de bisschop, maar voor homo's."

Den Bosch staat in het teken van Roze Zaterdag. In het kader daarvan zou vanochtend ook een speciale oecumenische gebedsdienst plaatsvinden in de kathedraal. Na veel discussie onder zijn eigen priesters blies bisschop Gerard de Korte die af.

In een open brief schrijft de bisschop dat hij de dialoog met de homogemeenschap blijft zoeken, hoe moeizaam dat volgens hem ook gaat. Maar hij verwijst ook naar het officiƫle standpunt van de Rooms-Katholieke Kerk: "Naar rooms-katholiek inzicht vormt het huwelijk, als levensverbond tussen man en vrouw, het kader van een geordende seksualiteitsbeleving. Andere vormen van seksualiteitsbeleving gelden als ongeordend. Als rooms-katholiek bisschop ben ik geroepen deze leer voor te houden."

Vlaggenprotocol

De organisatie van Roze Zaterdag had de gemeente gevraagd om dan in ieder geval een regenboogvlag te hijsen op de toren van de Sint-Jan. De toren wordt, anders dan het kerkgebouw, beheerd door de gemeente. Maar dat kon ook niet, omdat er een gemeentelijk vlaggenprotocol is.

"Normaal wappert aan de toren de Nederlandse vlag", zegt een woordvoerder van de gemeente tegen Omroep Brabant. "Voor drie gelegenheden is in het protocol een uitzondering vastgelegd: de wit-gele bisdomvlag tijdens Meimaand Mariamaand, de Oeteldonkse vlag met carnaval en de vlag van de Beiaardweek. En dus niet voor de regenboogvlag."