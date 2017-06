Volleyballers niet naar finale World League

De Nederlandse volleyballers zijn er niet in geslaagd de finale van de World League (divisie 2) te bereiken. De ploeg van bondscoach Gido Vermeulen was in de halve finales met 25-15, 32-30, 25-20 niet opgewassen tegen Slovenië.

In de eerste set keek Oranje al snel tegen een grote achterstand aan. Vooral het blok was nauwelijks effectief. In de tweede set kon Nederland aan de hand van uitblinker Wouter ter Maat een stuk beter partij geven, maar werden liefst vijf setpunten niet benut.

Die klap kwam Nederland niet meer te boven. Slovenië nam in de derde set snel een voorsprong van een paar punten en gaf die niet uit handen.

Zondagochtend speelt Nederland om de derde plaats. Tegenstander is de verliezer van het duel tussen Australië en Japan.

Inzet

Normaal gesproken zou promotie naar de prestigieuze groep 1 de inzet zijn geweest van de zogeheten Final Four, maar de wereldvolleybalbond FIVB lijkt daar een stokje voor te steken.

De FIVB is voornemens het concept van de World League vanaf 2018 of 2019 te wijzigen. Op de voorgestelde lijst van zestien landen zijn de Nederlandse volleyballers niet opgenomen.