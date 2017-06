Journalisten Bolt en Follender vrij en in goede gezondheid

Bolt en Follender hebben met het Colombiaanse radiostation Caracol gesproken. Ze zeggen dat ze veertien uur hebben moeten lopen, maar in goede gezondheid zijn. Wel hebben de twee gevreesd voor hun leven.

Correspondent Marc Bessems heeft van het hoofd van de onderhandelaars gehoord dat "het nu echt waar is". Lokale media melden dat de twee nu in de plaats Ocaña zijn, ook in de regio Norte de Santander. Ze zijn lopend naar Ocaña gegaan.

"Dit is heel goed nieuws. Ik ben enorm blij dat er zo snel een einde is gekomen aan de ontvoering", zegt minister Koenders van Buitenlandse Zaken.



Herroepen

De ELN meldde gisteren via Twitter dat ze in goede gezondheid waren overgedragen aan de humanitaire missie die de ontvoering onderzoekt, maar de bevestiging hiervan bleef uit. Ook was er geen teken van leven van de journalisten.

Later trok de ELN het bericht zelfs weer in. "Over de Nederlandse mannen die gevangen zijn. Vanmiddag ontvingen we een verslag over hun bevrijding, maar we zijn niet in staat geweest om het goed te bevestigen. Wij bieden onze verontschuldigingen aan", zei de groepering op Twitter.

Bolt en Follender maakten in Colombia opnamen voor het programma Spoorloos.