Ombudsman wil meer geld naar veteranencentra

Ombudsman Reinier van Zutphen vindt dat de overheid structureel meer geld moet bijdragen aan veteranencentra. Hij maakt zich zorgen over het voortbestaan van deze veteranenhuizen. Die zijn nu afhankelijk van individuele subsidies en donaties.

"Er zijn soms dingen waar je geen raad mee weet. Hier zijn andere veteranen die je daarmee kunnen helpen", zegt Libanonveteraan Ferry van den Brûle. Wekelijks gaat hij naar een veteranencentrum in Alphen aan den Rijn.

Daar komt hij niet alleen voor de gezelligheid; hij heeft last van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Hij werd afgekeurd en zou dan thuis moeten gaan zitten. "Maar dat is het slechtste wat je kunt doen. Daarom zijn we met het veteranencentrum aan de slag gegaan."