Witte Huis stuurt tweet Trump in bij Rusland-onderzoek

Het Witte Huis heeft een tweet van president Trump ingediend als antwoord op een formeel verzoek van een commissie die mogelijke Russische inmenging bij de verkiezingen onderzoekt.

De commissie van het Huis van Afgevaardigden had gevraagd of er opnames waren van gesprekken tussen Trump en de ontslagen FBI-directeur Comey, en eiste de kopieën van het materiaal voor 23 juni in handen te hebben.

Een dag voor de deadline schreef Trump op Twitter dat hij niet wist of er opnames waren, maar dat hij ze in ieder geval niet had. Het Witte Huis heeft nu in een brief aan de commissie laten weten dat die korte verklaring van minder dan 140 tekens het officiële antwoord is op het verzoek.

De leider van het onderzoeksteam reageerde meteen tegen journalisten dat de tweet niet volstaat als reactie. Het Witte Huis moet via een formele brief op het verzoek reageren, benadrukt een vooraanstaand lid van de commissie.