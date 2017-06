Oudste Amerikaanse gevangene (100) vrijgekomen

In de Amerikaanse staat Massachusetts is de oudste staatsgevangene van de VS vrijgelaten. De 100-jarige John 'Sonny' Franzese verliet het gevangenisziekenhuis in een rolstoel.

Franzese was in de jaren zestig een maffiabaas in New York. Hij zat het grootste deel van zijn straf uit voor een bankoverval, waarvoor hij 50 jaar celstraf had gekregen.

De afgelopen jaren werd de oude maffiabaas meerdere keren voorwaardelijk vrijgelaten, maar ging dan steeds weer in de fout. De laatste keer dat hij terug naar de gevangenis moest was in 2010, op 93-jarige leeftijd, vanwege het afpersen van stripclubs en een pizzeria.

Nooit verlinkt

Franzese werd in het verleden ook in verband gebracht met de moord op zo'n 50 personen, maar toch kijken oudgedienden bij de FBI met enige bewondering naar de voormalige maffiabaas. "Het is ongelooflijk dat hij in al die jaren nooit iemand heeft verlinkt", zegt een oud-FBI-agent die Franzese meerdere keren arresteerde nadat hij voorwaardelijk was vrijgelaten.

De 100-jarige is van plan nu bij zijn dochter te gaan wonen.