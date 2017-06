ELN trekt bericht over vrijlating journalisten in

De Colombiaanse guerrillabeweging ELN zegt dat het bericht over de vrijlating van de twee Nederlandse journalisten Bolt en Follender een vergissing was. Het lijkt er dus op dat de twee nog steeds vastzitten.

"Over de Nederlandse mannen die gevangen zijn. Vanmiddag ontvingen we een verslag over hun bevrijding, maar we zijn niet in staat geweest om het goed te bevestigen. Wij bieden onze verontschuldigingen aan", zegt de groepering op Twitter.

Verder herhaalt ELN dat de twee in goede gezondheid zijn en de beweging verwacht binnenkort goed nieuws te kunnen melden.

Onduidelijkheid

Er is al dagen onduidelijkheid over de vrijlating die ophanden zou zijn. ELN, die het tweetal vorig weekend ontvoerde, meldde gisteren via Twitter dat ze in goede gezondheid zijn overgedragen aan de humanitaire missie die de ontvoering onderzoekt, maar de bevestiging hiervan bleef uit.

Presentator Derk Bolt en zijn cameraman Eugenio Follender maakten in Colombia opnamen voor het programma Spoorloos.