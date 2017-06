Google stopt met lezen van mails uit Gmail

Internetgigant Google houdt op met het scannen van mails van Gmail-gebruikers. Daarmee komt een einde aan een methode die het bedrijf al sinds 2004 gebruikt om persoonlijke advertenties naast de mail weer te geven.

Als Google in je mail 'las' dat je veel schreef over badmintonnen, dan kon het bedrijf reclame van nieuwe rackets laten zien. Critici vonden het maar niets dat Google op die manier omging met je privacy. Desalniettemin is Gmail uitgegroeid tot de meestgebruikte maildienst ter wereld.

Betaalde klanten

Google voert de wijziging in de loop van het jaar door, schrijft het bedrijf in een blog. De aanleiding ervoor is dat betalende klanten, van wie de mail niet wordt gelezen, vaak ook de indruk hadden dat hun mail werd bekeken. Door er helemaal mee te stoppen wil Google die verwarring wegnemen.

Overigens blijven de advertenties bij Gmail wel gepersonaliseerd, maar welke gegevens Google er straks voor gaat gebruiken is niet bekendgemaakt. Wel zegt het bedrijf dat mensen dit ieder moment zelf kunnen uitschakelen in de gebruikersinstellingen.