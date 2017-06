Roparun zamelt bijna 5,5 miljoen in voor kankerpatiënten

De estafetteloop Roparun heeft dit jaar bijna 5,5 miljoen euro opgeleverd. Dat is iets meer dan vorig jaar, terwijl er toen iets minder teams meededen dan de 321 teams van dit jaar.

De Roparun is een 500 kilometer lange estafetteloop vanuit Hamburg en Parijs naar Rotterdam, waarmee geld wordt ingezameld voor de zorg aan kankerpatiënten. De eerste editie was in 1992.

De organisatie is blij met het resultaat van dit jaar: "Spectaculair. Wat een fantastisch bedrag hebben alle teams bij elkaar opgehaald. Iets waar we ontzettend trots op mogen zijn."

Volgens de organisatoren is er sinds de eerste Roparun meer dan 73 miljoen euro ingezameld voor palliatieve zorg aan mensen met kanker.