Veenbrand Deurnese Peel kan nog weken duren

De veenbrand in het natuurgebied Deurnese Peel kan nog weken duren, zegt de burgemeester van Deurne. De brand die vannacht uitbrak, smeult en gloeit nog op veel plekken na. Omdat de ondergrond uit veen bestaat, worden water en andere blusmaterialen niet goed opgenomen.

Ook is het lastig om bij de brandhaarden te komen. Het materiaal van de brandweer kan alleen op de paden in het moerassige gebied worden gebruikt. Het is volgens de gemeente wachten op een langdurige periode van regen totdat het vuur helemaal dooft.

Afsluiting

De brand beslaat nu nog een gebied van ongeveer 700 bij 300 meter. De brandweer is volgens de gemeente vooral bezig om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt over een groter gebied.

Om te voorkomen dat er mensen bij de brand komen kijken, wordt het gebied zaterdagochtend helemaal afgesloten. Er is geen acuut gevaar voor de volksgezondheid, maar buurtbewoners moeten ramen en deuren te sluiten als ze merken dat er rook hun kant op komt. De brand heeft veel schade aangericht in het natuurgebied.